Come Salvini ha fatto saltare dalla sedia Bassetti e Burioni | VIDEO

Ostenta sicurezza, scuote la testa mentre Myrta Merlino prova a spiegare perché è necessaria la vaccinazione (anche per contenere le varianti del Sars-CoV-2). Ma se questo non bastasse, Matteo Salvini sale in cattedra e prova a dare anche una lezione di giornalismo. Peccato che la sua tesi sulle varianti che nascono come reazione al vaccino sia di una superficialità da far cadere le braccia.

Salvini dice che i vaccini provocano le varianti

Intorno al quarto minuto del video pubblicato da La7, il leader della Lega – in collegamento con “L’Aria che Tira”, afferma: “Io sono vaccinato, posso prendere il virus e posso trasmetterlo. Se faccio un tampone ora, vedo se sono negativo. Lo strumento imbattibile per vedere se una persona è negativa in un momento è il tampone. Il vaccino non mi rende totalmente immune. Proviamo a fare informazione corretta: le varianti nascono come reazione al vaccino”. Ma questo non basta. In aperta contestazione con Myrta Merlino prosegue nel suo ruolo da “virologo” della prima ora: “Se provo ad ammazzare il virus, il virus cerca di sopravvivere mutando e reagendo al vaccino. Il virus si trasforma: io vaccinato non sono immune. Il mio problema non sono i non vaccinati, il mio problema è il virus che varia. In Israele sono tutti vaccinati e il virus sta circolando tra migliaia di persone. Cosa vuol dire?”. Domanda sbagliata perché il concetto di base è sbagliato.

La replica degli esperti

Il primo a intervenire sulla vicenda è stato Matteo Bassetti (che, in passato, è stato spesso ospite delle dirette social del leader della Lega). Contattato da AdnKronos, il Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ha aspramente criticato la faciloneria con cui Salvini ha espresso quel suo pensiero (che non ha nulla a che vedere con la virologia): “L’affermazione che le varianti nascono come reazione al vaccino è una delle cose più inesatte che ho sentito da quando si parla di pandemia. Le varianti nascono quando le persone non sono vaccinate e il virus si muove, liberamente vedi la Delta in India dove la popolazione non era immunizzata così la Mu. Dire quello che ha detto Salvini è profondamente inesatto”.

Pochi istanti dopo, interviene uno scoraggiato Roberto Burioni che si limita a un sintetico tweet che vale più di mille parole.

Voi capite perché sono scoraggiato? COVID: SALVINI, ‘VARIANTI NASCONO COME REAZIONE AL VACCINO’ https://t.co/KoODzVth0D — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 10, 2021

Scoraggiato perché a parlare, in diretta tv, è stato il leader del secondo partito (seguendo i sondaggi) in Italia. Un politico che ha deciso di rivestire le vesti di “esperto” senza apparenti meriti sanitari.

(foto: da L’Aria che Tira, La7)