Claudia Federica Petrella: l’attrice e attivista M5S che prima smentisce e poi conferma la candidatura

Claudia Federica Petrella, attrice di teatro e cinema che ha studiato “onestà&conoscenza presso il MoVimento 5 Stelle” ieri ha pubblicato un video su Facebook nel quale prima ha sostenuto di essere stata “candidata a sua insaputa” e poi, intorno al minuto 5,20, ha confermato invece di aver dato “disponibilità” a una sua candidatura con i grillini. “Sono candidata a mia insaputa e non ho mai pensato di farlo, anche se sono un’amica del Movimento”. Ma poco dopo conferma di aver cliccato sulla presentazione dell’autocandidatura. “Comunque ora devo decidere se fare un passo di lato o un altro per mettermi a disposizione in prima persona”. Insomma, Petrella si è “pre – candidata”. Ma ora deve capire “se sono adatta”.

Il video si conclude dicendo che sono girate “informazioni non vere” perché lei non si è candidata ma ha dato la disponibilità ad una candidatura. Il che equivale, appunto, a candidarsi per le parlamentarie M5S.