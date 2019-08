Chi vince le elezioni se si vota con il Rosatellum

Chi vince le elezioni se si va a votare a ottobre o a novembre con il Rosatellum? La domanda ha una risposta difficile perché la Lega sembra voler correre da sola ma le simulazioni di Youtrend del 19 luglio scorso parlano chiaro: il centrodestra è favorito. Ma con quale coalizione? La prima ipotesi è quella classica che tuttora funziona in molti enti locali: l’alleanza al completo tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. In questo caso non c’è storia perché i tre alleati avrebbero insieme la maggioranza dei due terzi dei seggi sia alla Camera che al Senato.

Questa però sembra l’ipotesi politicamente più remota, visto che Berlusconi è ormai visto come il fumo negli occhi dal Capitano e da Giorgia, che invece vorrebbe tanto correre insieme al solo Salvini per dividere la torta soltanto in due. Anche in questo caso la vittoria pare scontata, ma il vantaggio è meno netto di quello che sarebbe con Forza Italia alleata.

Se Lega e Fratelli d’Italia corressero insieme ma senza Forza Italia, il fronte sovranista avrebbe comunque un’ampia maggioranza sia alla Camera (351 seggi su 618) che al Senato (180 seggi su 309).

Quindi i pronostici di partenza sono chiari. In campagna elettorale i concorrenti del centrodestra unito o del fronte sovranista si troveranno una montagna da scalare. La stessa montagna che si troveranno invece di fronte Salvini e Meloni dopo la vittoria alle elezioni. Quando dovranno mantenere le promesse che li avranno fatti vincere.

