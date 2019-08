Chi ha organizzato la manifestazione dei leghisti al Senato

Il senatore William De Vecchis, eletto nella Lega, ha organizzato la manifestazione dei leghisti in Senato che poi è andata avanti a suon di urla, slogan e pure qualche offesa reciproca tra due capannelli organizzati di fan, uno più sparuto dei leghisti, un altro parecchio più ampio dei Cinque Stelle, fuori l’ingresso principale di Palazzo Madama. A dividere i due gruppi diverse camionette della Polizia.

La manifestazione ha vissuto i momenti più importanti quando sono partiti i cori contro Di Maio: “Portace, portace, portace da beve O Di Maio portace da beve”, hanno cantato i leghisti sfottendo il vicepremier e bisministro. A dire che ha organizzato la manifestazione è stato l’inviato di La7 Paolo Celata, il quale però ha negato che fosse lui a lanciare i cori “buffone buffone” all’indirizzo di Di Maio e del presidente del Consiglio Conte. Fuori Palazzo Madama un gruppo di militanti della Lega lo ha accolto al grido di “buffone, buffone” e “elezioni subito”.

Da parte del MoVimento 5 Stelle si sono sentiti slogan di sostegno a Conte, mentre i leghisti hanno chiesto a Sergio Mattarella di sciogliere le camere per portarli a votare.

L’Espresso ha raccontato che per la candidatura di De Vecchis la Lega di Salvini si è presentata in coalizione con Italia agli Italiani, la lista, nata dall’accordo tra Forza Nuova e Fiamma Tricolore. Nato a Roma 46 anni fa, De Vecchis è stato eletto al Senato lo scorso 4 marzo, candidato nel collegio che comprendeva proprio Fiumicino, dove la Lega è risultata il primo partito del centro destra con quasi il 15 per cento.

