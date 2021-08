Sono giorni duri per la procura di Tempio Pausania che con la vicenda di Salmo conferma l’abitudine a passare l’inverno al lavoro sui fatti dell’estate. Sotto accusa, mediatica, il sindaco di Forza Italia Settimo Nizzi.

Il concerto di Salmo al Molo di Brin ad Olbia porta con se uno strascico che mischia politica, società e alla fine anche musica. Nè il cantante sardo, nè Fedez sono nuovi a dissing di vario genere. Anzi, entrambi grazie al loro carattere frizzantino hanno nel passato delle belle bagarre. Soprattutto sui social. Il marito di Chiara Ferragni ha cavalcato l’onda (come sempre) con una semplice, e difficile, domanda: che ci faceva il fratello e manager di Salmo con l’assessore al turismo di Olbia Marco Balata?

Si, dietro il palco il suo manager, nonché suo fratello Sebastiano Pisciottu,è stato fotografato con l’assessore al Turismo Marco Balata che poi ha pubblicato su IG efoto della serata con gli hashtag forzaitalia e elezionicomunali2021 e sindaconizzi (quello che non sapeva niente) pic.twitter.com/82kfhgIyRz — lacoscienzadiJason #facciamorete (@lacoscienzadi) August 16, 2021

Che ci faceva l’assessore di Forza Italia dietro le quinte del concerto di Salmo? L’attacco di Fedez

In una nuova diretta Fedez ha attaccato Salmo per aver fatto un gesto di “rivoluzione” con la complicità di un assessore forzista. Il rapper è poi tornato sulle conseguenze del live, per cui, secondo Fedez, è stata cancellata la Sagra del Mirto che si tiene nel comune sardo. Fatto prontamente smentito dall’assessore Balata, impegnato in questi giorni a difendersi dalle tante richieste di sfiducia lanciate dai consiglieri comunali dell’opposizione.

“Se l’organizzazione di Mirtò ha deciso di non far esporre gli artigiani e di non proporre i loro eventi, questo non può certo dipendere dalla situazione sanitaria di Olbia – scrive l’assessore forzista – che non spetta a loro valutare e che al momento gode di buona salute”. Gli 11 consiglieri di opposizione in queste ore hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino che però fino a questo momento si è detto totalmente all’oscuro di tutto.