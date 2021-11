“Celentano torna in Rai? Dipende se glielo faranno fare”

Qualcosa bolle in pentola. Al di là delle risse dialettiche – a distanza – con giornalisti e mezzi di informazione (come nel botta e risposta con Luca Telese) parlando dell’atteggiamento degli attori che popolano i media contro i no vax, Adriano Celentano sta pensando a un nuovo progetto televisivo. Il suo punto di approdo, secondo quanto indicato dalla moglie, potrebbe essere la televisione pubblica. Ma la stessa Claudia Mori si dice dubbiosa del ritorno in Rai perché, secondo lei, il marito è stato più volte vittima (nel recente passato) di censura.

Celentano torna in Rai? C’è un progetto, ma la moglie parla di “censura”

Si parla di un progetto per la televisione, ma non si sa di che tipo. E sembra non saperlo neanche la moglie che – a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo lavoro discografico di Adriano Celentano con Mina – un confanetto intitolato “The Complete Recordings” – ha risposto alle domande dei giornalisti. E a chi le ha chiesto se un prossimo ritorno in tv di suo marito sia imminente, Claudia Mori ha risposto: “Dipende se glielo faranno fare. Anche perché ultimamente qualche censura su di lui c’è stata, in particolare dopo Rockpolitik. Da parte di Adriano l’idea c’è, ma bisogna essere in due per realizzarla. Artista ed editore. Lui sta pensando a tornare in Rai”.

Quella trasmissione andò in onda, proprio su RaiUno, tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre del 2005. Quattro puntati con tantissimi ospiti, nazionali e internazionali. E Celentano ricopriva le vesti di “Mattatore”. E il “Molleggiato”, all’epoca, ottenne carta bianca dalla Rai: solamente lui e il suo staff erano a conoscenza di quel che sarebbe stato trasmesso in prima serata sulla televisione pubblica. Una strategia che portò all’autosospensione – per tutta la durata del programma – dell’allora direttore di RaiUno Fabrizio Del Noce.

Poi, per la Rai, nient’altro. Celentano tornò ad apparire davanti al pubblico della Rai solamente in occasione del Festival di Sanremo del 2012, in qualità di ospite. E anche in quel caso ci furono moltissime polemiche, questa volta per il suo compenso. Ma l’importo venne devoluto interamente in beneficenza, ma le critiche non terminarono. Sul palco dell’Ariston, nella serata del 14 settembre, attaccò le interferenze della Chiesa nella vita politica e le riviste “Avvenire” e “Famiglia Cristiana”. Poi la fine delle trasmissioni sui canali della televisione pubblica. La sua esperienza in Mediaset – prima con “Rock Economy” e poi con “Adrian” non hanno portato a grandi risultati in termini di ascolto. Ma ora, a distanza di qualche anno, Celentano vuole riprovarci. Magari proprio sotto l’ombra del Cavallo della Rai.

(Foto IPP/Rana)