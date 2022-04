Il bimbo di 2 anni morto dopo esser stato investito dal trattore guidato dal padre

Una tragedia che si è consumata nel giro di pochi istanti, pochi minuti dopo le 13 di mercoledì 6 aprile. Istanti in cui un bambino di soli due anni è stato investito dal trattore guidato dal padre che stava lavorando in un terreno agricolo in via Casarea, a Casalnuovo di Napoli (in Campania). Un impatto fatale per il piccolo che è morto sul colpo, dopo che il suo corpo è rimasto incastrato nella fresa meccanica del mezzo. Inutili i soccorsi. All’arrivo del personale del 118, per il bimbo non c’era più nulla da fare.

Casalnuovo di Napoli, bimbo di 2 anni morto sotto il trattore del padre

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe allontanato dal controllo degli altri parenti che stavano badando a lui nei pressi di quel campo agricolo in cui stava lavorando il padre. Un momento di disattenzione risultato fatale. La sua corsa sul campo in direzione di quel trattore guidato dal papà è stata fatale. L’impatto, per il suo piccolo corpo, è stato fatale. I soccorritori, secondo quanto riportato da alcune testate locali, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino e i medici legali hanno deciso di trasferire la sua salma al Secondo Policlinico di Napoli, in attesa degli esami autoptici disposti dall’autorità giudiziaria.

Il padre del piccolo, un 36enne, è in stato di choc per l’incidente. Intorno alle 13 stava lavorando a bordo di quel trattore nei campi adiacenti alla sua abitazione di via Casarea, dove abitava con il resto della sua famiglia. Ed è in quegli istanti che il piccolo è corso sul campo agricolo, passando proprio davanti a quel mezzo che lo ha travolto fatalmente. La Procura, come accade sempre in questi casi, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per valutare le eventuali responsabilità non solo dell’uomo, ma anche di quei parenti che stavano badando al piccolo.