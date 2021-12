La capotreno picchiata da un gruppo di ragazzi per aver chiesto di indossare la FFP2

Stava facendo il suo lavoro. Non solo quello del controllo dei biglietti per viaggiare a bordo del treno, ma anche quello di verificare – secondo le indicazioni contenute nell’ultimo dl licenziato dal Consiglio dei Ministri a poche ore dal Natale – che tutte i viaggiatori indossassero correttamente la mascherina FFP2, come previsto dalla normativa vigente sugli spostamenti attraverso i mezzi pubblici. E proprio durante uno di questi controlli sul convoglio che stava coprendo la tratta tra Mantova e Modena, una capotreno è stata picchiata da un gruppetto di ragazzi.

Capotreno picchiata per aver chiesto di indossare la mascherina FFP2 a bordo

L’episodio di violenza, prima dialettica e poi fisica, è avvenuto nel corso della giornata di ieri – martedì 28 dicembre -, quando la capotreno aggredita stava effettuando i controlli a bordo del treno Mantova-Modena. Ed è lì che un gruppo di ragazzi ha reagito alla richiesta di indossare – come previsto dalla norma entrata in vigore il giorno di Natale (e che sarà valida almeno fino al prossimo 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato di emergenza) – la mascherina FFP2 iniziando con gli insulti e poi proseguendo con atti di violenza.

Un’aggressione che, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è avvenuta in due step. Il primo, quello dello scontro dialettico, iniziato poco prima della stazione di Rolo. Poi, una volta arrivati in quella provincia del Reggiano, alcuni di questi giovani sono stati fatti scendere. Altri, invece, sono rimasti a bordo del treno e il caos è proseguito. Alcuni dei ragazzi, infatti, avrebbero colpito la capotreno che, una volta arrivati a Carpi, è stata fatta scendere dal convoglio e trasportata in ospedale. Per sua fortuna le ferite sono lievi e si rimargineranno nel giro di pochi giorni. Adesso gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare i colpevoli di questa aggressione.

(foto: esterno stazione ferroviaria Carpi, Google Maps)