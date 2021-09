E’ durata poco la stima tra Virginia Raggi e Ignazio Marino, probabilmente l’ex inquilino del Campidoglio non sapeva che Carmelo Ciraulo, il cameriere del famoso scandalo scontrini, è candidato in una delle liste a sostegno della sindaca. Quel fatto fu la disgrazia finale sulla giunta Marino, all’epoca in rotta con la segreteria centrale del partito che lo aveva eletto. Mandato a casa per una bottiglia di vino da 55euro, dissero. Aveva pagato da bere con la carta di credito del Campidoglio, un fatto che a Roma diove le municipalizzate non funzionano e i soldi si perdono da tutte le parti fu considerato inaccettabile da tutti. Era la rampa di lancio che proiettò Virginia Raggi alla guida della città, era il primo passo dell’ascesa inarrestabile del Movimento Cinque Stelle. Era l’inizio di una stagione che Roma non ricorderà come virtuosa.

Carmelo Ciraulo, il cameriere dello scandalo scontrini di Marino, è candidato con Virginia Raggi

Oggi Lorenzo D’Albergo, cronista de La Repubblica, ha notato come l’uomo che lanciò la Raggi nella sua grande corsa è oggi un candidato della stessa sindaca. Marino in quell’occasione fu accusato di peculato e falso, per una bottiglia di vino. Ovviamente il caso arrivò fino in Cassazione dove i giudici deliberarono in tempi piuttosto brevi che il fatto non sussisteva. Ciraulo ha spiegato così a Repubblica il perché del suo sostegno a Raggi: “È venuta spesso da noi a pranzo. Come tanti sindaci, perché siamo a due passi dal Campidoglio. A un certo punto mi ero anche messo in testa di aiutarla con una lista in suo favore. Ha lavorato tantissimo in questi anni, con la stampa sempre contro. Mai un trafiletto a favore, nessuno gli riconosce mai nulla. Per me invece è stata bravissima. Mi hanno chiesto una mano per riempire anche la lista in Circoscrizione. Se Virginia sa che ero il cameriere di Marino? No, non credo”.