Il consigliere leghista che chiama “ladri” i meridionali per la partita Napoli-Udinese (e fa anche peggio)

Messaggi discriminatori pubblicati attraverso il suo profilo Facebook contro i napoletani. Tutto per una partita di calcio. Il consigliere leghista di Udine, Carlo Pavan, inciampa due volte nel giro di poche ore nel classico razzismo nei confronti dei napoletani pubblicando due post pieni di insulti.

Il messaggio contro i napoletani è arrivato al termine del triplice fischio della partita vinta dalla squadra allenata da Luciano Spalletti contro l’Udinese, con il punteggio finale di 2-1, disputata sabato pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona:

“Non era la partita da vincere. Ma un espulso dubbio e un rigore non fischiato… Meridionali per non dire napoletani di m… Fate schifo”.