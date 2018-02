Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Cinque

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Grasso: Ma poi perché “Liberi e Uguali”?

Fassina: Eh?

Grasso: È una truffa. Come possiamo essere uguali? Io sono uguale a Caravaggio? Non so neanche disegnare…

Fassina: Beh…

Grasso: Ma che messaggio facciamo passare? Che in qualche modo noi annulleremo, o che qualcuno possa annullare, i capricci del fato e le bizze del talento? Che tutti saranno Caravaggio?

Fassina: Non so se…

Grasso: Ha anche ammazzato una persona, se non sbaglio, e in fondo nessuno gli ha detto nulla, perché era Caravaggio. È andato in galera, Caravaggio?

Fassina: Quindi è rimasto libero…

Grasso: Sì.

Fassina: Allora vieni al mio discorso: Liberi…

Grasso: Ma uguali no! Io non so disegnare!

Fassina: Ci sono in edicola gli albi già disegnati, solo da colorare…

Grasso: Non so disegnare! Non sono Caravaggio!

Fassina: Era di Bergamo, no?

Grasso: Oriundo.

Fassina: “Liberi e bergamaschi”?

Grasso: Bello, mi piace. Si può fare?

Fassina: No, ormai abbiamo depositato il simbolo. E poi c’è la questione meridionale…

Grasso: Nel mio cuore saremo sempre LeB!

Fassina: “È il mio cuore il paese più straziato”-

Grasso: Chi l’ha detto?

Fassina: Caravaggio.

Grasso: Che gran cosa il Rinascimento! Che bella che è Bergamo!

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —