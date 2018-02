Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Sei

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Assistente di studio: Fra cinque minuti in onda!

Salvini: Pssss!

Boschi [scansa la cingomma]: Sì?

Salvini: Scusa! Di dove sei tu?

Boschi [fa un pallone]: Arezzo.

Salvini: Ah! Io una volta sono stato in gita a Pistoia…

Boschi: [scoppia il pallone] Salvini: …Un mio amico ha mangiato otto panini al MacDonald! Poi ha cagnolato sul bus al ritorno!!

Boschi: Ah.

Salvini: Mio padre ha una Volvo blu. Il mese prossimo mio padre mi porta a vedere il Milan. Tu per chi tifi?

Boschi: Io tifo per me.

Salvini: Io ho finito l’album di figurine di Paw Patrol. Vuoi vederle?

Boschi: [fa un pallone] Salvini: Domenica mattina hai da fare? Ho la partita… Ha detto il mister che gioco, se si fa male Roberto. Roberto è fortissimo.

Boschi [scoppia il pallone]: Ho la messa.

Salvini: Ah, già… Domenica pomeriggio?

Boschi: Riunione delle femmine.

Salvini: Beh, allora…

Boschi: No, sfiguz.

Assistente di studio: In onda!

Salvini: L’ipocrisia buonista dell’onorevole Boschi, che fugge dalle responsabilità sul territorio per rifugiarsi nei collegi sicuri di babbo PD…

Boschi [udibilmente]: Sfiguz.

Copertina: El GiVa

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —