Genova rapita da Caligo, la “nebbia di mare” che ha nascosto la città

Cos’è, come si pronuncia e come si forma “caligo”, la nebbia di mare che ha avvolto il capoluogo ligure, regalandoci immagini suggestive e spettacolari

In gergo si chiama caligo, declinato al maschile o al femminile a seconda dei gusti e della geografia. E’ quella rara condizione atmosferica che si crea quando l’acqua marina fredda entra in contatto con flussi d’aria calda proveniente dal sud, generando piccole gocce di vapore che, in casi particolari, sfocia in una vera e propria nebbia bassa. Esattamente quello che si sta verificando nelle ultime 24 ore a Genova, sprofondata nelle atmosfere immaginifiche di un quadro impressionista.

Il risultato è uno spettacolo scenografico che ha scatenato fotografi amatori e professionisti e che, dal pomeriggio di ieri, non ha ancora cessato di avvolgere la città e il suo porto. Il fenomeno non è del tutto inedito e si verifica di norma con l’arrivo della bella stagione, quando venti caldi improvvisi si scontrano con le temperature ancora fredde dell’acqua. Ma in pochi a Genova ricordano immagini simili, con interi quartieri letteralmente nella nebbia e quartieri “costieri” come Boccadasse dove a stento si riesce a scorgere il profilo del mare. Ma è dalle zone collinari che si riesce a cogliere a pieno lo spettacolo di caligo, che copre l’intera città e il mare, con la sola eccezione del simbolo per eccellenza della città: la Lanterna.

Gli esperti assicurano che caligo non comporta rischi né preoccupa, al di là di una maggiore prudenza per chi si muove in auto. Per il resto non resta che godersi lo spettacolo di una Genova inedita e quasi metafisica. Non è mancato anche chi ha scherzato sui social, giocando con il tormentone del comico Enrique Balbontin: “Ciao Milano”.

“Altro che ciao Milano, questa mattina più che a Genova sembra di stare in bassa padana” scrive qualcuno.

Nella foto, pubblicata da Edoardo Della Rocca sul gruppo social “Sei di Genova se…” si può ammirare la bellezza di una visione notturna di caligo con la Lanterna che sembra letteralmente sospesa nella nebbia e, in alto a destra, la punta del Matitone.