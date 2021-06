“Un branco di scappati di casa, vanno cancellati dalla politica”: l’attacco di Calenda ai 5 Stelle | VIDEO

Non le ha mandate a dire ieri sera Carlo Calenda, ospite di Stasera Italia, che si è prodotto in un’invettiva contro il Movimento 5 Stelle, i cui esponenti ha chiamato “scappati di casa”

“Sono degli scappati di casa, vanno cancellati dalla politica”: l’attacco di Calenda ai 5 Stelle | VIDEO

papale papale

Anzi Calenda rincara la dose: “Io con i grillini non ci sono mai stato, l’unica cosa che penso sia necessaria è cancellarli dalla storia politica italiana, li considero un branco di scappati di casa di proporzioni cosmiche che hanno appestato l’Italia dicendo idiozie ma soprattutto hanno fatto una cosa imperdonabile, hanno preso in giro milioni di italiani raccontando che avrebbero fatto cose che non hanno fatto, aggrappandosi a quelle che loro chiamano ‘le poltrone’ nel modo più spregiudicato del mondo, penso che l’unica cosa che va fatta è annichilirli politicamente”. Il leader di Azione poco prima della trasmissione era stato molto critico sia con i 5 Stelle che con il Partito Democratico su Twitter commentando un sondaggio per Agorà in cui il 57% degli elettori di centrosinistra vorrebbe Giuseppe Conte leader e il 24% Enrico Letta: “A forza di giocare con le parole – grande punto di riferimento etc – hanno convinto gli elettori di centro sinistra che il segretario del principale partito del csx è inadatto a fare il leader e che è meglio il capo dei 5S. Una cosa assurda. Complimenti a Bettini, Bersani e co”.