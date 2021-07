L’ultima trovata del Codacons: radiare Burioni dall’ordine dei medici per un tweet

Il Codacons ha presentato un esposto all’Ordine dei medici per chiedere la radiazione di Roberto Burioni per un tweet in cui il virologo paragonava i no-vax ai “sorci” costretti a restare in casa dopo che entrerà in vigore il green pass

Il tweet di Roberto Burioni contro i no-vax è stata una vera e propria bomba a orologeria, che però è esplosa più di una volta: all’inizio tra i suoi follower e “hater”, che sono rimasti basiti dai suoi toni con i quali il virologo paragonava quelli che si oppongono al vaccino a “sorci” costretti a restare chiusi in casa quando il green pass diventerà obbligatorio. Poi è stata la volta di Simone Di Stefano, vicepresidente e responsabile della propaganda di Casapound, che ha rivelato di avergli dato del “sorcio” e di essere stato bloccato sui social. In ultimo, poi, ci ha pensato il Codacons.

Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 22, 2021

L’associazione dei consumatori è arrivata a chiedere la radiazione dall’albo dei medici per Burioni, premettendo di aver assunto una posizione “pienamente favorevole ai vaccini anti-Covid e alla campagna di vaccinazione avviata in Italia”. In una nota si legge che “non si può accettare che un medico, onnipresente sui mass media e sui canali televisivi privati e pubblici, possa lasciarsi andare ad affermazioni disgustose e insulti raccapriccianti nei confronti dei cittadini che, per i più disparati motivi, non possono o non vogliono vaccinarsi”.

Un messaggio al limite della provocazione, ma che il Codacons ha intenzione di portare avanti presentando “un esposto urgente all’Ordine dei Medici”. “È certamente giusto spingere i cittadini a vaccinarsi per far contribuire tutti alla lotta al covid ed evitare un nuovo lockdown – spiega l’assoconsumatori – ma quanto scritto dal virologo è oggettivamente disgustoso, poiché un medico e un divulgatore scientifico non può definire ratti i cittadini che non si vaccinano, nè augurare loro mali come gli arresti domiciliari”.

Intanto Roberto Burioni, non è sembrato intenzionato a scusarsi, e prosegue nella sua campagna di persuasione alla vaccinazione con toni sempre molto accesi. “Quelli che non si vaccinano non sono eroici idealisti, ma semplici egoisti. Assomigliano molto agli evasori fiscali”, ha scritto rincarando la dose.