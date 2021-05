Il Copasir ha chiesto un approfondimento sull’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini del Dis, la vicenda nata dal video mandato in onda da Report due settimane fa. E proprio su questo tema, a l’Aria che Tira, è andato in scena un acceso scontro tra un deputato di Italia Viva e il direttore dell’edizione online de Il Fatto Quotidiano. Parole al vetriolo che non si sono fermate alla diretta televisiva. E così Nobili contro Gomez (e viceversa) si sono dati reciprocamente del “buffone”.

Nobili contro Gomez, lo scontro in diretta televisiva su Renzi

“Gomez, che non ha pubblicato quell’informazione che non ha ricevuto, perché non l’ha vista o non ha ritenuto di pubblicarla, ha detto ‘quando poi l’ho vista, ho imprecato perché potevo fare io lo scoop, ma poi non l’avrei pubblicata perché non avrei riconosciuto Mancini’”. Poi cita la “professoressa bionica” (la persona che ha ripreso l’incontro tra il leader di Italia Viva e il membro del Dis) dicendo che la dinamica ricostruita da Report sia priva di senso, così come le risposte date dalla trasmissione dopo l’interrogazione parlamentare presentata proprio dal deputato di IV.

Allora Gomez replica: “Se ci fossimo accorti di quella segnalazione, ci saremmo chiesti ‘con chi diavolo sta parlando?’. Io dico che che sono tra i pochi in redazione ad aver incontrato Mancini, ma non lo avrei riconosciuto”. Poi dice che, certamente, avrebbe chiesto qualche informazione più alla signora che aveva realizzato quel filmato nel parcheggio dell’Autogrill di Fiano Romano. Inoltre ricorda che Report aveva avuto la “fortuna” di fare un’inchiesta sul Vaticano dove compariva anche lo stesso Mancini. Questo potrebbe aver facilitato il riconoscimento.

Poi il confronto, che appariva disteso, si infiamma. Nobili interviene sostenendo che la posizione di Peter Gomez sia: “Renzi è impopolare, per questo può essere pedinato”. E da lì la situazione deflagra con i due che non si risparmiano i “complimenti”. Prima il giornalista de il Fatto Quotidiano dà del “buffone” al deputato di Italia Viva; poi quest’ultimo replica a mo’ di “specchio riflesso”. E non finisce qui. La storia tesa di Nobili contro Gomez (e viceversa) prosegue su Twitter.

Caro Gomez, la maleducazione e il nervosismo denunciano come sempre assenza di argomenti e pregiudizio: un classico del vostro ridicolo giornale.

In ogni caso, se vuole dare del buffone a qualcuno non deve far troppa fatica: può farlo ogni mattina davanti allo specchio.

Saluti. https://t.co/p2Hpbivwd7 — Luciano Nobili (@lucianonobili) May 14, 2021

Insomma, una storia iniziata male e finita peggio.

(foto: da L’Aria che Tira, La7)