Un anziano di 78 anni è morto nella notte dopo essere stato aggredito nella sua casa di Bucchianico, in provincia di Chieti, dal nipote 15enne con disturbi psichici: il giovane si trovava a casa dei nonni quando tra i tre è scoppiata una lite. Ne sarebbe scaturita una reazione fuori controllo, con il ragazzo che avrebbe colpito il nonno con qualsiasi oggetto capitato a tiro: una sedia un’aspirapolvere. E poi calci, fino a causargli diversi traumi al volto e varie fratture. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale e ricoverato nel reparto di rianimazione, ma non ce l’ha fatta. Dopo l’aggressione, il 15enne si è chiuso in una stanza della casa, che si trova in una contrada del piccolo comune adriatico.

Il 15enne che uccide il nonno a colpi di sedia e poi pubblica il video su WhatsApp

Prima, però, secondo quanto riporta Il Centro, avrebbe preso lo smartphone per filmare la scena dopo la lite e postarla sullo stato di WhatsApp. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bucchianico e due ambulanze del 118 partite da Chieti e da Guardiagrele. Poi sono arrivati anche i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia teatina e quelli del Nucleo investigativo del comando provinciale. Soltanto con l’aiuto delle forze dell’ordine il ragazzo è uscito dalla stanza nella quale si era barricato. È stato portato al policlinico di Chieti, dove al momento è piantonato.