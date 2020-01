Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage Daydream: il fumetto su David Bowie

Si chiama Bowie: Stardust, Rayguns & Moonage Daydream, è disegnato da Michael Allred (noto per Madman, Red Rocket 7 e iZombie) con i colori di Laura Allred e la sceneggiatura di Steve Horton, è edito per l’Italia daPanini Comics ed è un fumetto che racconta David Bowie nei primi anni della sua carriera. Racconta oggi Il Messaggero che il graphic novel Bowie riesce a mescolare le tante anime dell’artista, alternando cenni biografici canonici a momenti più lirici e fantastici.

Vediamo Bowie esordire quando ancora si chiamava David Robert Jones (il suo nome di battesimo) e poi crescere incontrando i grandissimi artisti che all’epoca stavano trasformando il rock e la cultura mondiale (da un tè con Elton John ai provini con Andy Warhol). Lo scopriamo poi in momenti intimi e con aneddoti delicati: come quando decide di rasarsi le sopracciglia per rendere il suo volto ancora più alieno. Nonc’è tempo per vedere Bowie nelle sue trasformazioni finali: il racconto si ferma quando smette i panni di Ziggy Stardust, nel 1974, e conclude così il suo ciclo lunare e spaziale.

Il volume esce in contemporanea negli Stati Uniti e Italia il 7 gennaio, pochi giorni prima del quarto anniversario della morte della star.

Nellanottedel10 gennaio 2016, dopo quasi due anni di lotta contro un tumore al fegato, David Bowie moriva in una clinica oncologica di New York. Tre giorni prima, l’8 gennaio, suo 69esimo compleanno, l’artista annunciava il suo nuovo album, Black Star, contenente canzoni ispirate proprio alla sua malattia. Un progetto testamentario consapevole, come aveva poi raccontato il suo produttore Tony Visconti in un’intervista radio: «Ha sempre fatto quello che voleva. E voleva farlo a modo suo, e voleva farlo al meglio. La sua morte non è stata diversa dalla sua vita: un’opera d’arte. Ha fatto Blackstar per noi, è stato il suo regalo di addio. Sapevo da un anno che sarebbe andata così».

Questo è il primo grande fumetto internazionale dedicato al Duca Bianco, ma negli ultimi anni sono molti i tentativi di ricordarlo attraverso il disegno. Proprio questo mese in edicola si trova un numero di Linus a lui dedicato.

