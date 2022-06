Da questa mattina si susseguono diverse esplosioni nella capitale ucraina Kyiv, dopo di che i servizi di emergenza sono stati schierati nel distretto cittadino di Shevchenko, secondo quanto ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha riportato diversi attacchi missilistici che hanno colpito aree residenziali della città. I bombardamenti – provenienti dal Mar Caspio – arrivano il giorno dopo un attacco missilistico alla città di Sarny, nell’Ucraina occidentale, in cui almeno tre persone sono rimaste uccise, secondo le autorità.

Putin torna a bombardare i civili a Kiev nel giorno in cui inizia il G7 in Germania. Ma continuate pure a dire che “bisogna dialogare” con questi criminali di guerra e che l’Ucraina “deve fare concessioni”pic.twitter.com/7lf3paAy8d — Gianluca Di Tommaso (@gditom) June 26, 2022

Un morto nei bombardamenti russi agli edifici residenziali di Kyiv

In particolare oggi è stato colpito un condominio di nove piani, mentre un altro razzo ha colpito il terreno di un asilo nel distretto di Shevchenko. Sono in corso operazioni di soccorso e antincendio nel sito residenziale, dove finora una persona è stata trovata morta, secondo quanto ha riferito il servizio di protezione civile. È il padre di una bambina di 7 anni estratta viva dalle macerie e operata d’urgenza in mattinata: ora non sarebbe più in pericolo di vita.

Una donna è stata tirata fuori da sotto le macerie di una casa a Kiev! pic.twitter.com/MShKhKXosL — Gianluca (@Gianl1974) June 26, 2022

“Gli attacchi potrebbero durare tutto il giorno”

Stando alle parole del parlamentare ucraino Olexiy Honcharenko sarebbero 14 i razzi lanciati dalle truppe russe contro la città e l’area circostante. “Ci sono molti attacchi negli ultimi giorni. Credo che sia la reazione di Putin alla decisione di concedere lo status di paese candidato all’Ue all’Ucraina”, ha aggiunto intervenendo su Bfmtv. Secondo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Aelexei Arestovych, gli attacchi alla capitale potrebbero durare “tutto il giorno”.

Questa mattina i missili russi hanno colpito anche un asilo di Kiev. Per l’ennesima volta Putin gioca con gli obiettivi civili, mentre noi facciamo le pulci a Zelensky. #Ukraine pic.twitter.com/x06SgVp0bs — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 26, 2022



Oggi ha parlato anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov: “L’Ucraina ha cercato di costruire la sua sovranità cancellando la propria storia. Ma non ha alcuna storia senza il popolo russo, nessuna”.