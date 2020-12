L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi e i dati della Protezione Civile per il 4 dicembre

I nuovi casi suddivisi nelle regioni: in Alto Adige si registrano altri 11 decessi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.009 tamponi e riscontrato 285 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 90 casi riscontrati con i test antigenici. 270 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 nelle cliniche private e altre 32 in terapia intensiva. Nelle Marche sono 492 i nuovi contagi. Il servizio Sanita’ della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.817 tamponi: 1.625 molecolari e 1.222 antigenici nel percorso nuove diagnosi (in totale 2.847) e 1.970 nel percorso guariti. I casi positivi al tampone molecolare sono 492 mentre quelli a positivi al test antigenico sono 42 e ora dovranno sottoporsi a tampone molecolare per avere la conferma della positivita’. Dei 492 casi odierni 167 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 7.088, 92 ad Ancona (9.067), 105 a Pesaro-Urbino (6.524), 70 a Fermo (3.617), 48 ad Ascoli Piceno (4.209) e 10 da fuori regione (1.027). Il Veneto supera 4.000 vittime dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, con 83 nuovi decessi nelle 24 ore, che portano il totale a 4.065. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi, con 3.708 casi in più da ieri, con il totale a 158.198 malati da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 72.929 (+2,326). Stabile la situazione clinica, con 2.704 ricoveri in area non critica (-28) e un nuovo paziente in terapia intensiva, che porta il totale a 337. Sono 408 i casi di Coronavirus registrati oggi in Abruzzo, risultati dai 4.240 tamponi fatti e che portano il totale, da inizio emergenza a 29.604. Non accennano a diminuire i decessi: 15 nelle ultime 24 ore (di eta’ compresa tra 60 e 93 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara), che portano il totale a 955. Questi alcuni dei dati contenuti nel bollettino quotidiano dell’assessorato regionale alla Sanita’. Nei 408 casi di oggi, (riferiti a persone tra 8 mesi e 100 anni), 54 riguardano ragazzi con meno di 18 anni: 14 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Se L’Aquila resta la provincia piu’ colpita, oggi e’ Pescara a registrare l’aumento maggiore. Questa, infatti, la distribuzione territoriale: del totale dei casi positivi, 9.625 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+133 rispetto a ieri), 5675 in provincia di Chieti (+79), 5.968 in provincia di Pescara (+132), 7.908 in provincia di Teramo (+89), 249 fuori regione (invariato) e 179 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva si trovano 73 persone (-3 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri, 4 dimissioni e 5 decessi); in ospedale sono 700 i ricoverati (+2 rispetto a ieri);