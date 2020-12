L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino del 6 dicembre

La suddivisione dei contagi regione per regione: prosegue in Umbria la discesa degli attualmente positivi: 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno: con 234 nuovi contagi accertati, 309 guariti e nove morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 6 dicembre. I tamponi analizzati sono 2.888. I ricoverati sono complessivamente 393 (soltanto uno in più di ieri) e si segnala una persona in meno in terapia intensiva (da 61 a 60). I guariti sono 18.619 dall’inizio della pandemia, 460 in tutto i morti e 25.144 i casi totali registrati in Umbria. Complessivamente sono stati eseguiti 438.511 tamponi. In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 decessi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.046 tamponi e registrati 248 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 123 postivi rilevati con test antgenici. 259 persone con Covid-19 sono ricoverate, 151 in cliniche private e altre 32 in terapia intensiva. Sono 1.788 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, dove, nelle ultime 24 ore, sono stati refertati 1.788 tamponi. Si contano 88 vittime, fra loro un uomo di 50 anni in provincia di Bologna. Più della metà dei nuovi positivi (963) sono asintomatici, individuati attraverso il contact tracing e gli screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.167 (-1.462 rispetto a ieri): le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono il 95,6%. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo, 241 (-2 rispetto a ieri), mentre aumentano quelli negli altri reparti Covid, 2.736 (+29). Le vittime sono 28 a Bologna, 17 a Ravenna, otto a Modena, sette a Piacenza e Reggio Emilia, sei a Parma, Ferrara e Rimini e tre in provincia di Forlì-Cesena. Diminuiscono i nuovi positivi nel Lazio. “Oggi, su quasi 20mila tamponi, si registrano 1.632 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.783 su quasi 21mila tamponi. Scende anche il numero dei decessi: sono 14 a fronte dei 32 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 886