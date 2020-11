Ieri 33.979 contagi e 546 decessi: l’aggiornamento sulla situazione dei contagi Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile.

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile oggi 16 novembre

La suddivisione dei casi nelle regioni oggi: in Molise 128 casi e tre decessi. In Basilicata, 132 contagi nelle ultime 24 ore, a fronte però di una sensibile riduzione di tamponi processati, 836. Tra i nuovi positivi si contano 27 casi a Matera. 6 i decessi. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali lucani, pari a 167, di cui ventisette nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. In Veneto sono 1.966 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 103.842 infetti dall’inizio dell’epidemia. Non si allenta la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati, in area non critica e terapie intensive, circa 2.300 pazienti. Il saldo tra ricoveri e dimissioni nelle ultime 24 in Veneto è quasi alla pari: 48 i ricoveri, 45 le dimissioni. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 282 nuovi casi. I nuovi positivi sono stati individuati 60 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 22 in quella di Pesaro-Urbino, 24 nel Fermano, 35 nel Piceno e 8 da fuori regione. In Alto Adige 544 nuovi positivi e 7 decessi. I pazienti Covid ricoverati sono 530, 369 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 118 presso strutture private convenzionate e 43 (dato stabile) sono quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. In Umbria registrati 283 nuovi casi e 9 decessi. Riguardo ai ricoveri sono saliti da 437 a 447, 72 dei quali (ieri 71) in terapia intensiva. In Toscana 2.433 nuovi casi di Coronavirus, su 15.527 tamponi eseguiti, 36 decessi, 864 guariti. Cresce ancora la pressione sugli ospedali. In tutto sono 2.061 i ricoverati nelle aree Covid (+53 rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (+10). In Puglia 1.044 i casi positivi: 267 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Barletta Andria Trani, 426 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 36 le vittime: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. 99 casi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore in Val d’Aosta. I casi positivi attuali sono 2.266, di questi 151 ricoverati e 16 in terapia intensiva. -Sono 365 i nuovi positivi al coronavirus registrati, nelle ultime 24 ore, in Liguria. Un dato molto contenuto rispetto ai giorni precedenti, ma che, come ogni lunedi’, sconta i pochi tamponi effettuati nella giornata festiva: ieri solo 2.205. Il tasso di nuovi positivi riscontrati sulla base dei test effettuati e’, comunque, in lieve calo e si attesta al 16,55%. A Genova, sono 247 i nuovi positivi nel territorio della Asl 3 e cinque in quello della Asl 4 Chiavarese, 21 i nuovi casi nell’imperiese, 44 nel savonese, 48 nello spezzino. Sempre alto, ma in calo rispetto alla settimana scorsa, il dato dei decessi: 15 le nuove vittime, riferite agli ultimi quattro giorni, con il totale che sale a 2.124. Note positive arrivano dagli ospedali, dove i ricoverati diminuiscono di 16 unita’, ma restano comunque 1.492. Di questi, 111 sono in terapia intensiva, quattro meno di ieri. In Sardegna si registrano 411 nuovi casi. Resta invariato il numero dei pazienti (510) attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 63 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.881. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.769 (+164) pazienti guariti, più altri 43 guariti clinicamente. Su quasi 20 mila tamponi (meno 2.735 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.407 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 205 rispetto a ieri), di cui 1.499 a Roma. Inoltre, si registrano 34 decessi (piu’ 13 rispetto a ieri) e piu’ 412 guariti. In Emilia Romagna 2.547 casi in piu’ rispetto a ieri, su un totale di 14.442 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano 23 nuovi decessi.