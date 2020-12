I contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i16.999 positivi e 887 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 11 dicembre

La suddivisione dei casi nelle regioni: in Veneto continua la crescita dei contagi con 3.883 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. E, oggi si registrano 108 decessi in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre elle terapie intensive sono ricoverate 375 personbe (+18). Sono 483 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi che conta 2.846 tamponi testati, compresi 888 test nello Screening Antigenico. Secondo il Servizio Sanità sono stati testati complessivamente 4.697 tamponi, oltre ai 2.846 delle nuove diagnosi ce ne sono 1.851 del percorso guariti. Sugli 888 test antigenici, sono risultati 34 positivi da sottoporre al tampone molecolare. Sui 483 la provincia più colpita è Pesaro Urbino con 142 casi, seguita da Macerata con 118, da Ancona con 89, Fermo con 67, Ascoli Piceno con 42, oltre a 25 da fuori regione.