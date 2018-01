Il blog di Beppe Grillo separato dalla Casaleggio?

Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera racconta che il nuovo anno ci porterà anche la divisione di una coppia storica: Beppe Grillo e la Casaleggio Associati.

Secondo le indiscrezioni che filtrano da ambienti pentastellati, le strade di Beppe Grillo e della Casaleggio Associati si divideranno dopo 13 anni di sodalizio. Il blog passerà di mano. «Il nuovo progetto di Grillo è più personale, non ha bisogno di una presenza continua, di uno staff numeroso e di una cura continua come avvenuto negli ultimi anni», spiegano nel Movimento.

Un passo che nei fatti sancisce la nuova fase dei Cinque Stelle («Stiamo diventando adulti», ha detto Grillo, che rimarrà comunque garante pentastellato). E in effetti, il blog, l’attività politica e la gestione della Casaleggio Associati finora hanno sempre intrecciato il loro percorso: il primo post sul blog risale al gennaio 2005, anno in cui sono nati i primi meetup.

Beppe Grillo e la Casaleggio Associati quindi sembrano destinati a dividere il proprio destino, che sembrava intrecciato in maniera indissolubile finché non sono arrivate le richieste di risarcimento danni in tribunale. Oggi le cose cambiano, forse per sempre.