Il bimbo di 3 mesi investito sulle strisce e ucciso da un’auto a Padova

Alle 15.30 di oggi un’auto ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali con il figlio neonato nel passeggino in via Plebiscito a Padova, di fronte a un supermercato. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non abbia visto in tempo i pedoni mentre stava affrontando una rotonda. Avrebbe tentato di frenare ma non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro. Il bimbo, che appena ieri aveva compiuto tre mesi, è stato sbalzato dal passeggino e ha perso conoscenza.

Il bimbo di 3 mesi investito e ucciso da un’auto a Padova

Dopo un ricovero di due ore in gravi condizioni al pronto soccorso pediatrico di Padova, in prognosi riservata, il piccolo è morto per le lesioni riportate, troppo gravi da rendere inutili i tentativi dei medici di salvarlo. Il conducente dell’auto è illeso ma in stato di choc. La mamma è anch’essa ricoverata in ospedale, ma non ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è l’unico grave incidente avvenuto a Padova in giornata: questa mattina in seguito a uno scontro violentissimo tra camion in tangenziale una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite all’altezza dello svincolo di Salboro. I due mezzi pesanti hanno poi coinvolto tre auto nell’incidente: all’interno di una di queste, una Clio, viaggiava la 37enne morta sul colpo.