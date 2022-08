Bimba abbandonata in auto a Latina: alla mamma erano stati tolti già quattro figli

Il quadro si fa di ora in ora più sconvolgente: la coppia era anche in cura presso i servizi sociali

Una bimba di due mesi abbandonata in auto. Ha fatto molto discutere quanto accaduto lo scorso fine settimana a Latina, dove una bambina di otto settimane è stata lasciata in auto da sola mentre i genitori erano impegnati a litigare per motivi di gelosia. Sulla vicenda sono emersi nuovi dettagli: la piccola, giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale Goretti disidratata ma non in pericolo di vita, è stata salvata dall’intervento tempestivo di una barista, che l’ha notata che piangeva all’interno dell’auto e l’ha tirata fuori dal mezzo arroventato dai cocenti raggi del sole.

I genitori della bambina, entrambi 38enni e con problemi di droga, non si erano minimamente accorti del pericolo a cui avevano esposto la figlia, che a soli due mesi è pure risultata positiva alla cocaina. I due, come stabilito dal decreto del tribunale per i minorenni di Roma, perderanno adesso la potestà genitoriale.

Bimba abbandonata in macchina: alla mamma erano già stati tolti 4 figli

In base alle indagini svolte dai Carabinieri della compagnia di Latina, la positività della piccola alla cocaina sarebbe da rimandare all’assunzione del latte materno. La coppia, di certo problematica, era stata già seguita dai servizi sociali e, stando a quanto riportato da La Repubblica, alla mamma sarebbero stati tolti altri quattro figli.

Adesso la bambina di due mesi è stata affidata ad una casa famiglia in provincia di Roma, mentre i genitori dovranno rispondere dell’accusa di abbandono di minore.

I fatti: la bambina è stata salvata da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi

La piccola è stata salvata dall’intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena e sono intervenuti chiamando i soccorsi. I carabinieri hanno messo al sicuro la piccola e hanno allertato il personale medico del 118. Una volta arrivata all’Ospedale Santa Maria Goretti, la bambina è stata sottoposta anche a esami tossicologici ed è risultata positiva alla cocaina.