I genitori che perdono la responsabilità genitoriale per aver lasciato la figlia (positiva alla cocaina) in auto a 40 gradi per litigare

È stata salvata grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena e sono intervenuti chiamando i soccorsi. Una bimba di 2 mesi si trovava, da sola, in automobile sotto il sole cocente di questi giorni nella zona di Borgo Montello – a Latina – mentre i due genitori stava litigando tra loro. I carabinieri hanno messo in salvo la piccola e hanno allertato il personale medico del 118. Una volta arrivata all’Ospedale Santa Maria Goretti, la bambina è stata sottoposta anche a esami tossicologici ed è risultata positiva alla cocaina. Il Tribunale di Roma ha, dunque, sospeso la potestà genitoriale alla madre e al padre.

Latina, bimba di 2 mesi lasciata in auto dai genitori (e positiva alla cocaina)

Secondo le testimonianze dei passanti, la coppia di genitori stava discutendo all’interno di un bar nella zona di Borgo Montello a Latina. Con loro la piccola di soli due mesi. Poi, a un certo punto della lite, i due portano la bimba nella loro automobile, mettendola a sedere sul seggiolino. Ma padre e madre non restano lì con lei e proseguono nella loro accesa discussione in strada, a pochi metri dallo stesso locale in cui avevano iniziato il loro litigio. Una donna, passando di lì, ha notato la scena: la bimba da sola in auto, sotto il sole cocente di luglio e con i finestrini chiusi, in lacrime.

La stessa donna avrebbe provato ad avvisare i genitori, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta. Allora, la testimone oculare di quanto stava accadendo ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno messo in salvo la piccola. La bimba è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e lì è risultata positiva alla cocaina durante un test tossicologico. Per fortuna, non è in pericolo di vita. E ora i due genitori sono stati deferiti per “abbandono di minore” e il Tribunale di Roma – in via cautelare – ha disposto (con un decreto di urgenza) la sospensione della potestà genitoriale, affidando la neonata a una struttura protetta