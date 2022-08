La rivelazione di Bianca Balti: “Rischio un tumore e rimuoverò tube e ovaie”

Nei mesi scorsi, si era molto parlato della decisione di Bianca Balti di congelare gli ovociti e ieri la modella ha comunicato di essersi sottoposta nuovamente a tale operazione. I motivi della decisione, però, oggi sono molto diversi e vanno ricercati in una mutazione genetica, la BRCA1, che le è stata diagnosticata e che rende alte le possibilità di avere un cancro.

Bianca Balti ha scritto ai fan attraverso la newsletter: “La mattina di sabato 13 Agosto ho iniziato un nuovo ciclo di stimolazione ovarica, il secondo nell’ultimo anno e mezzo. Il primo l’avevo concluso a marzo 2021 con il recupero ed il conseguente congelamento di 5 ovociti sani, per soddisfare la mia necessità di indipendenza riproduttiva al termine di una relazione romantica. Questo ciclo, invece, l’ho iniziato a causa della diagnosi di una mutazione genetica chiamata BRCA1, che porta il mio rischio di contrarre un tumore ovarico dall’1-2% per la popolazione femminile generale, fino al 40%. La rimozione preventiva di ovaie e tube a cui mi sottoporrò questo autunno impedirà lo sviluppo di un tumore ovarico, ma con esso anche la possibilità di rimanere incinta in modo spontaneo. Motivo per cui oggi, mercoledì 24 Agosto, alle ore 7.00 del mattino, dopo 9 giorni di stimolazione ovarica, mi sottoporrò al rilevamento chirurgico degli ovociti”.

Bianca Balti: “La possibilità di ammalarsi per me è molto alta, mi sottoporrò a mastectomia e ovariectomia”

Sempre all’interno della newsletter, Balti spiega che quando ha annunciato di volersi sottoporre alla procedura di congelamento degli ovociti molti l’hanno definita “egoista”, invitandola ad occuparsi delle figlie che già ha, ma la modella ha sottolineato come “dare la vita non debba spogliare della libertà di scegliere quello che è più giusto per noi, anche nel contesto della malattia”.

Poi, Bianca Balti ha concluso nella newsletter: “Avere la mutazione BRCA1 significa che la possibilità di ammalarsi per me è molto alta, non che sia già malat*. Sottopormi ad un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta ad un giudizio. Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere. Grazie”.