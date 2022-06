L’uomo che beve whisky mentre è al volante (e in diretta social) e poi si schianta | VIDEO

È accaduto in Sardegna, in provincia di Sassari. Per fortuna sia il protagonista del filmato che le persone a bordo dell’altra auto colpita stanno bene

Partiamo dalla notizia principale che conclude questa assurda vicenda accaduta su una strada statale a Sassari: tutte le persone coinvolte in questo incidente stanno bene e le loro ferite lievi sono state medicate in ospedale. Ma alla base di quanto accaduto c’è il comportamento dissennato di un uomo che (seguendo non illustri precedenti), stava trasmettendo in diretta social le sue mirabolanti “imprese” automobilistiche. Ecco il video dell’uomo che beve whisky mentre è alla guida e poi si schianta. In diretta Facebook.

Beve whisky mentre guida e si schianta, tutto in diretta su Facebook

Prima, con la telecamera frontale del suo smartphone, si è ripreso mentre trangugiava una bevanda alcolica (la bottiglia in primo piano contiene whisky). Poi la “regia” si sposta sulle sue scorribande a tutta velocità lungo la strada stradale: sorpassi oltre i limiti e comportamenti che non rispettano minimamente il codice della strada. Alla fine l’uomo ha perso il controllo di quella Fiat Punto Bianca, andandosi a schiantare prima con un’automobile che aveva appena superato e poi ribaltandosi sul tettuccio. Nel video, infatti, le immagini appaiono confuse – per via dell’impatto – ma si sente un fragoroso tonfo accompagnato dal rumore dei vetri che vanno in frantumi. Subito dopo l’incidente, le forze dell’ordine e il personale del 118 si sono recati sul posto e i coinvolti sono stati trasportati in ospedale.

Per fortuna, le tre persone coinvolte stanno bene. Sia l’uomo che beve whisky mentre guida, sia i due passeggeri vittime inconsapevoli di questo assurdo e malsano atto di guida spericolata. E questo video è finito anche nelle mani della Polizia Locale di Sassari (l’uomo, 36 anni, vive a Porto Torres) che ha anche effettuato tutti gli esami per valutare il tasso alcolico nel sangue di colui il quale ha innescato questa carambola. Ma già la presenza di questo filmato (immortalato da una diretta trasmessa sul profilo Facebook dell’uomo) potrebbe bastare per contestargli diversi capi di imputazione. Sia quelli previsti dal codice della strada, sia quelli scritti nel codice penale.