Bersani spiega perché garantire il Reddito di cittadinanza non è fare voto di scambio | VIDEO

A pochi giorni dal voto, all’interno delle tante polemiche elettorali si è inserita quella sul reddito di cittadinanza. Alcuni esponenti politici, infatti, hanno criticato Giuseppe Conte per aver fatto propaganda al Sud proprio puntando sul sussidio – approvato nel corso del suo primo governo, insieme alla Lega -, accusandolo di fare “voto di scambio” sfruttando questo sistema. A scendere in campo contro questa narrazione è Pier Luigi Bersani che risponde definendo “fesserie colossali” queste teorie.

Bersani difende il reddito di cittadinanza e attacca chi parla di “voto di scambio”

Ospite, in collegamento da Piacenza, di Myrta Merlino a “L’Aria che Tira” (su La7), l’ex segretario del Partito Democratico difende il principio alla base del reddito di cittadinanza, sottolineando come misure simili siano presenti in molti altri Paesi.

“Ce l’hanno in tutta Europa, tutti i Paesi civili hanno un reddito di ultima istanza. Ma finiamola lì, perbacco. Con la povertà che aumenta, se c’è da migliorarlo miglioriamolo. Ma non mettiamoci in testa di tirarlo via, per l’amor di Dio. Perché i poveri esistono, non è che son tutta gente che sta sulla poltrona”.

Secondo l’esponente di Articolo Uno, la situazione in cui è già immerso il Paese (acuita dalla pandemia e dai riflessi della guerra in Ucraina) è grave e questo sussidio non può far altro che aiutare quella fascia di popolazione (sempre più alta) in gravi ristrettezze economiche. E non solo. Sempre durante il suo intervento a “L’aria che Tira”.