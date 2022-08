L’allarme di Bersani: “Ecco cosa succede se vince la destra” | VIDEO

Il fondatore di Articolo Uno continua sottolineare come il mondo della sinistra italiana non dovrebbe vivere di veti. Perché il futuro rischia di essere buio

Lo ha sempre detto, lo ha sempre ribadito: serve una comunione di intenti, senza veti, per evitare che l’Italia torni in un periodo oscurantista. Sia per quel che riguarda il tessuto sociale che per quel che concerne il sistema economico (oltre alla percezione del nostro Paese agli occhi del mondo). Pier Luigi Bersani, dunque, non cambia la sua linea di pensiero (anche quella sua sua non candidatura alle prossime elezioni) e prova a spiegare cosa accadrebbe se dalle urne elettorali del 25 settembre uscisse vincitore il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia.

Bersani spiega cosa succede se vince la destra

Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a “In Onda”, su La7, Pier Luigi Bersani ha raccontato lo scenario in cui potrebbe ritrovarsi l’Italia in caso di vittoria della destra alle prossime elezioni. E lo ha fatto unendo alcuni dei punti cardine dei programmi elettorali che uniscono Lega e Fratelli d’Italia (con la compartecipazione di Forza Italia):

“Se uno somma Presidenzialismo e autonomie differenziate, flat tax e condoni, regressione sui diritti civili noi mettiamo l’Italia all’avventura. La tiriamo via da Germania, Francia, Spagna e andiamo in Polonia e Ungheria in un nano-secondo. Questo è il punto”.

E sul tema delle autonomie differenziate Bersani viene incalzato con le posizioni di Bonaccini e Giani che sarebbero favorevoli all’introduzione di una normativa più indipendente per le Regioni. Ma l’ex segretario del PD spiega quali sono le differenze da analizzare:

“Se stiamo parlando di Scuola, di Sanità e di uno Stato Arlecchino compensato dall’uomo o dalla donna forte là (Palazzo Chigi, ndr) eletta dal popolo, andiamo fuori binario. È questo il problema, per questo i veti reciproci per favore no”.

Concetti ribaditi anche nella sua intervista a “Il Corriere della Sera”, dove il fondatore di Articolo Uno ha provato a offrire un quadro successivo al 25 settembre, quando l’Italia potrebbe finire nelle mani della destra guidata da Giorgia Meloni:

“Prima deve vincere le elezioni, cosa non scontata. Questo Paese ha dei meccanismi di autotutela che spero scatteranno quando arriverà il giorno della riflessione su un salto così violento verso destra”.

E per superare in extremis questa possibilità, secondo Bersani devono essere messi da parte i veti. Insomma, alleanze per cercare di allentare la morsa della destra.

(foto e video: da “In Onda”, La7)