“Conte, hai risolto un bel problema ma poi te ne restano mille” | VIDEO

Gli scossoni interni al MoVimento 5 Stelle hanno catalizzato il dibattito politico – extraparlamentare – delle ultime settimane. Dopo la tempesta è tornato il sereno tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, con l’ex Presidente del Consiglio che ora è pronto a prendere le redini della nuova versione pentastellata. Si partirà con la votazione del nuovo Statuto, in programma a inizio agosto sulla piattaforma SkyVote e poi si proseguirà con la nomina ufficiale. Controversie, poi risolte, che sono finite anche nel mirino dell’ironia di Pier Luigi Bersani che ha sintetizzato la situazione M5S citando una firma d’autore.

Bersani cita Orietta Berti per parlare di Conte e del nuovo M5S

Nel corso della puntata di In Onda di martedì sera, il fondatore di Articolo 1 ha preferito citare il ritornello del brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti per riassumere il passato, il presente e il futuro del Movimento 5 Stelle. Rispondendo a una domanda di David Parenzo sulla pace ritrovata all’interno del M5S, Bersani ha risposto: “Si potrebbe dire a Conte, parafrasando la mitica Orietta Berti, ‘hai risolto un bel problema, ma poi te ne restano mille”. L’ironia condita da una hit musicale di successo che sta imperversando in radio dall’inizio di questa estate.

L’ironia non può mancare e viene sottolineata anche da Concita De Gregorio – che con David Parenzo conduce la trasmissione di approfondimento politico nel pre-serale di La7 – che ha ricordato come il MoVimento 5 Stelle, di fatto, si sia alleato praticamente con tutti i principali partiti presenti nel Parlamento italiano (tra i grandi manca solamente Fratelli d’Italia). Ma quando si provò a tentare un ancoraggio tra il suo Pd e i pentastellati arrivò un secco no: “Cercavano gli avversari e non gli amici”. Perché da quel rifiuto si rimescolarono le carte di un mazzo che, vedendo la situazione attuale, era pieno di jolly nascosti.

(foto: da In Onda, La7)