Una sconfitta inaspettata, con il Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia nel derby contro il Modena. Ma questa notizia meramente sportiva è passata in secondo piano per via del comportamento di Domenico Berardi. L’ala offensiva dei neroverdi e della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, si è reso protagonista di una “quasi rissa” al termine del match con un tifoso avversario fuori dallo stadio. Solo l’intervento di alcuni presenti e delle forze dell’ordine hanno evitato che il calciatore entrasse in contatto con il sostenitore della squadra di casa.

⚫🟢 L’esterno del #Sassuolo e della Nazionale 🇮🇹 Domenico #Berardi, insultato da un tifoso dopo il ko in Coppa Italia, reagisce e lo insegue 🎦 pic.twitter.com/bSRW1mAJSl — Marco Conterio (@marcoconterio) August 8, 2022

Berardi, insultato da un tifoso, prova a inseguirlo fuori dallo stadio

Le immagini parlano chiaro. Dopo alcuni insulti ricevuti fuori dal “Braglia” di Modena al termine del match vinto dai padroni di casa per 3-2, Domenico Berardi prova a raggiungere quel tifoso che gli avrebbe rivolto alcuni pensieri poco oxfordiani. Solo l’intervento di alcuni membri dello staff modenese e di altri presenti fuori dall’impianto emiliano ha scongiurato il contatto tra i due. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stato lo stesso calciatore nella sua Instagram Stories di scuse pubblicata nella notte:

“Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dello stadio dopo la partita con il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani e i bambini. Oggi, agli occhi di tutti, non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio, fuori dal campo, che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria”.

Il tifoso, dunque, avrebbe insultato non solo il giocatore del Sassuolo, ma anche la sua famiglia. Questo, ovviamente, non giustifica la sua reazione e quella quasi-rissa che stava per avvenire davanti agli occhi di tutti.