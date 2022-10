I leader del PSE cantano Bella Ciao per le donne iraniane come Mahsa Amini | VIDEO

Era già successo qualche settimana fa quando in tutto il mondo erano scese migliaia di persone in piazza per protestare per la morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana picchiata a morte dagli agenti della ‘polizia morale’ che l’avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo. Allora “Bella Ciao” era risuonata in un coro che è stato intonato da ragazzi europei, australiani e iraniani. Ora anche i leader del PSE hanno cantato il canto della Resistenza con lo stesso intento.

Si trovavano riuniti a Berlino per il congresso del Partito e appena terminato il il discorso finale del cancelliere tedesco Olaf Scholz è stata intonata Bella Ciao, prima in persiano e poi in italiano. Insieme alla band hanno cantato tutti, anche i politici presenti in sala come Enrico Letta, l’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell e il nuovo presidente del Pse Stefan Loefven.