Matteo Bassetti dice che Le Iene hanno manipolato le sue parole nel servizio su Burioni

Burioni poco fa ha scritto su Facebook che Matteo Bassetti gli ha telefonato per dirgli che l’inviato delle Iene gli ha chiesto in termini generali, senza fargli il mio nome, come ci si deve comportare in caso di conflitto di interesse, e lui ha risposto “dicendo quello che faccio io e che certamente fai anche tu». Andiamo a vedere cosa si dice nel servizio

Un paio di giorni fa Le Iene hanno offerto di replicare a Roberto Burioni, oggetto di un servizio in cui l’autore Alessandro Politi lo accusa di conflitto d’interessi a cui il professore del San Raffaele ha risposto annunciando un’azione legale.

Marco Bassetti accusa Le Iene di aver manipolato le sue parole nel servizio su Burioni

Burioni ha risposto stamattina dicendo di volere un confronto soltanto “con il professor Matteo Bassetti e con il professor Andrea Crisanti che hanno partecipato alla trasmissione delle Iene dove sono stato gravemente diffamato”:

Il prof. Matteo Bassetti (vedi nota sottostante) e il prof. Andrea Crisanti hanno partecipato alla trasmissione dove sono stato pesantemente diffamato. Ma il conflitto di interessi non è un’opinione, bensì una questione oggettiva. Con il loro supporto sono stato accusato di perseguire un profitto personale denigrando l’utilizzo del plasma proveniente da donatori per curare Covid-19 al fine di favorire l’utilizzo del “plasma sintetico” fatto con anticorpi monoclonali umani anti-Covid-19, dal quale io trarrei un vantaggio economico

Peccato che questo conflitto di interessi sia platealmente ed oggettivamente falso, visto che io non ho mai brevettato (sic!) monoclonali o altri farmaci contro Covid-19, né di essi mi sto occupando, né di essi mi occuperò mai, visto che già decine di queste molecole sono state già isolate e brevettate da numerose multinazionali che stanno sviluppandole a tempo di record. La stima e la chiara fama dei professori Bassetti e Crisanti mi consentono di ritenere che loro stessi ne siano perfettamente al corrente: per questo non riesco a spiegarmi le loro affermazioni televisive.

Lo stesso Burioni poco fa ha scritto su Facebook che Marco Bassetti gli ha telefonato per dirgli che «le sue parole trasmesse durante il servizio de Le Iene non erano in alcun modo rivolte a me e neppure al mio INESISTENTE conflitto di interesse. L’inviato delle Iene gli ha chiesto in termini generali, senza fargli il mio nome, come ci si deve comportare in caso di conflitto di interesse, e lui ha giustamente risposto – usando le sue parole – “dicendo quello che faccio io e che certamente fai anche tu».

Bassetti interviene nel servizio delle Iene su Burioni al minuto 7,36 e dice testualmente: «Ognuno di noi quando scrive un articolo scientifico o quando fa una presentazione a un congresso, all’inizio della propria presentazione riporta i propri conflitti d’interesse, che siano consulenze, studi clinici, partecipazioni a congressi… e avviene così in tutto il mondo». Ora, è evidente che se davvero Bassetti parlava “in generale” e le sue parole, pur prese dall’inviato delle Iene de visu e non estrapolate da un’occasione in cui il professore parlava di questo, sono state riportate all’interno di un servizio in cui si accusa Burioni di (potenziale o reale che sia) conflitto d’interessi, l’inviato ha manipolato l’intervento di Bassetti. Ma noi non possiamo sapere se questo sia vero o se invece Politi non abbia fatto una domanda citando Burioni (o se lo stesso professore non lo abbia citato) e poi questa sia stata tagliata per ragioni narrative o di sintesi.

È interessante notare però che nei suoi interventi durante il servizio anche il professor Crisanti non nomina Burioni né questi viene nominato esplicitamente nelle domande che vengono fatte. Tranne che in un’occasione: quando, a partire del minuto 8, l’inviato prima mostra l’intervento di Burioni da Fazio e poi dice a Crisanti “Ma se io in televisione dico ‘il plasma ha questo e quest’altro problema…’ e lui risponde (a partire da 8 e 29): “Ah, no, questo è sbagliatissimo, è malafede. Fa due sbagli: non manifesti il tuo conflitto d’interessi e manipoli la realtà verso quello che ti conviene”. Pare evidente che Crisanti parli di Burioni anche se nel servizio il suo nome non lo fa mai. Successivamente, a 9.45, Crisanti dice ancora: “Infatti ha fatto un danno a sé stesso e ha fatto un danno all’autorità: questo è il problema”. E anche qui è evidente che Crisanti sta parlando esplicitamente di Burioni. Riassumendo, quindi, se è plausibile (ma la verità la sanno solo l’interessato, l’inviato e il cameraman che ha registrato il servizio) che Bassetti stesse parlando in generale e non esplicitamente di Burioni, anche se lui non lo nomina Crisanti si stava riferendo esplicitamente a Burioni nel servizio.

EDIT: Le Iene fanno sapere che Crisanti accetta il confronto con Burioni, che si svolgerà nell’ultima puntata delle Iene.