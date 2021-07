Draghi starà tremando di paura aspettando una comunicazione da Edoardo Polacco, l’avvocato di Barillari che se l’era presa con il comune di Bugliano per un’ordinanza inventata, così come il paese

Davide Barillari ne ha combinata un’altra. Dopo le parole di Mario Draghi che durante l’ultima conferenza stampa aveva detto “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi”, ribadendo ulteriormente il concetto: “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto” il consigliere regionale del Lazio ha deciso di denunciare il presidente del Consiglio. Chiedendo l’aiuto di un legale molto conosciuto su internet: Edoardo Polacco.

Barillari e la denuncia a Draghi con l’avvocato che che si era scagliato contro l’ordinanza del comune di Bugliano

Stamattina ho dato mandato allo Studio Legale Polacco & Partners di Roma di procedere ad una denuncia contro Mario Draghi per le ingiustificabili parole utilizzate ieri in conferenza stampa.#nogreenpass #flopvaccinazioni #veritàsuivaccini #reazioniavverse #iononmivaccino — Davide Barillari #R2020 Consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) July 23, 2021

Insomma già ce lo vediamo Draghi che trema aspettando una comunicazione di Edoardo Polacco. Anche perché lo sapete chi è Edoardo Polacco? Il legale che qualche tempo fa, non solo voleva denunciare Conte ma che a cui non era piaciuta l’iniziativa “illegittima” di un sindaco di cui chiedeva “l’immediata destituzione”. Peccato che si parlasse del comune di Bugliano, che esiste solo sui social

Questo è l’Avv. #Polacco che si scaglia contro l’ordinanza ILLEGITTIMA del Sindaco del @CBugliano 😂 Voci di corridoio lo indicano come paladino, ma che dico, stella polare di mandrie di negazionisti. Fine dell’ennesima puntata delle loro comiche. #facciamorete#23dicembre pic.twitter.com/bXl63PsdlN — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) December 23, 2020

Per fortuna il comune di Bugliano non si era fatto intimidire!

🔴 AVVOCATO MINACCIA DI DENUNCIA IL NOSTRO AMATO SINDACO. Ci vedremo in tribunale!

A Bugliano facciamo quello che ci pare, anche entrare nelle case dei nostri cittadini per verificare la loro condotta morale a letto.https://t.co/kHqF7XodVy — Comune di Bugliano (@CBugliano) December 22, 2020

A Draghi non resta che prendere la residenza a Bugliano.