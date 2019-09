Fratelli d’Italia fa arrabbiare Donna Assunta Almirante. La vedova di Giorgio si è lamentata sulla sua seguitissima pagina facebook perché ha ricevuto un trattamento non rispettoso durante Atreju.

Atreju, Fratelli d’Italia fa arrabbiare Donna Assunta Almirante

L’accaduto lo racconta lei stessa: la Fondazione Almirante ha riempito una sala con un dibattito grazie ai suoi amici e simpatizzanti, ma subito dopo aveva organizzato una riunione dei suoi iscritti in un’area riservata: quando sono arrivati, hanno scoperto che lo spazio riservato non era dotato di elettricità e si trovava dietro un palco e un bar.

Il dibattito a cui si riferisce Donna Assunta è quello in cui era presente Massimo Magliaro per la Fondazione Almirante ospite insieme ad Ignazio La Russa, Walter Veltroni e Bianca Berlinguer, con la moderazione di Luca Telese. Proprio nell’intervento di chiusura di Atreju Giorgia Meloni ha citato Almirante: “C’è spazio per una politica incapace di dire una cosa e fare il contrario senza un regola. Per noi la parola data è sacra, ciò che diciamo facciamo. Ce lo ha insegnato Giorgio Almirante: la massima aspirazione di un politico è poter guardare la gente negli occhi”.

Leggi anche: Enzo Amendola, ministro contro l’Austerity