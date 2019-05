L’urbanissima reazione di ATAC a chi fa notare che la metro a Spagna è chiusa

Oggi per qualche tempo la fermata della Metro A Spagna è rimasta chiusa poco prima delle 8,30. ATAC non ha comunicato in alcun modo la circostanza e questo ovviamente non è stato preso bene dagli utenti.

Ovviamente il consueto sarcasmo dei romani ha contribuito a migliorare la situazione:

Ma soprattutto l’utente @sorrento87 ha pubblicato questo video girato sotto la fermata in cui si vedono alcuni utenti inferociti che chiedono spiegazioni senza preavviso e l’urbanissima (è ironico) reazione del servizio al gabbiotto…

@InfoAtac la metro non ferma a spagna senza avviso.. E queste sono le pacate reazioni del servizio al gabbiotto @MercurioPsi @LindaMeleo @virginiaraggi pic.twitter.com/Y4ZcuIeYp7 — sorrento (@sorrento87) 17 maggio 2019

…con tanto di gesto del vaffa nei confronti di una signora. Puntualità, sicurezza, cortesia: il motto di ATAC, no?

