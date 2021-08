L’assalto al gazebo M5s durante la manifestazione anti Green Pass a Milano | VIDEO

Un gazebo del M5s impegnato in una raccolta firme è stato devastato da alcune persone che prendevano parte a una manifestazione non autorizzata contro il Green Pass in zona Darsena a Milano

Ieri pomeriggio, durante una manifestazione contro il Green Pass a Milano una coppia di No vax ha assaltato e distrutto un gazebo del Movimento 5 Stelle impegnato a raccogliere firme per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali. Alcuni poliziotti in servizio in abiti civili presenti nelle vicinanze del luogo sono riusciti a intervenire rapidamente per ripristinare l’ordine ed evitare ulteriori conseguenze.

Milano Assalto e demolizioni del gazebo dei venduti del M5S pic.twitter.com/Mx11Dljd3c — 🅰🅲🆃🅰🆁🆄🆂 nel paese dei balocchi (@actarus1070) August 28, 2021

Un uomo di 46, con precedenti di polizia per furto, danneggiamento, rissa, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e violazione al Foglio di Via, porto d’armi od oggetti atti a offendere, ingiuria, reati al Codice della Strada per investimento e guida sotto l’influenza di alcool, e una donna di 34 anni sono stati denunciati dai poliziotti della Digos della Questura milanese per il danneggiamento del gazebo e per attentati contro i diritti politici dei cittadini.

Altri sei partecipanti, tutti uomini, tra i 50 e i 62 anni, saranno denunciati dalla Digos, come promotori del corteo contro il Green pass che – come avvenuto nei sabati precedenti – si è svolto ancora una volta senza il necessario preavviso al Questore di Milano. L’inchiesta è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos.

Sull’episodio è intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Incivili, questa di sicuro non è democrazia. Gli episodi di ieri a Milano vanno condannati fermamente. Una vera e propria aggressione ai danni degli attivisti del Movimento 5 Stelle che pacificamente in piazza stavano raccogliendo le firme per la presentazione delle liste alle comunali di Milano. Sono stati momenti di tensione e paura, è doveroso che tutte le forze politiche prendano le distanze da questa vile aggressione’”.

La segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani ha sottolineato come quei manifestanti “da vigliacchi quali sono, hanno pensato di assaltare un gazebo del Movimento 5 Stelle alla Darsena. Un atto violento, incivile e ingiustificabile”.