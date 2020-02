AS Roma a Friedkin, vendita fissata al 20 febbraio

Rosario Dimito sul Messaggero oggi scrive che la firma tra The Friedkin Group e James Pallotta per la vendita dell’A.S. Roma slitta al 20 febbraio ma già si parla di fine mese.

Intanto Pallotta sta preparando il terreno e nei giorni scorsi ha formalizzato una procura speciale su alcuni atti notori a favore di Samanta Cornacchiola, patron di Genial service srl, una società di consulenza. Da qualche giorno sono nella Capitale due emissari dell’acquirente: Marc Watts, president of the Friedkin group, Eric Wiliamson,vice president of Friedkin business and development e president of Friedkin Aviation. La loro mission è quella di seguire da vicino alcuni aspetti della due diligence che procede ininterrotta, a seguito del contratto di esclusiva. Sembra che i due uomini di fiducia dell’uomo d’affari texano debbano valutare alcune proprietà facenti capo al club giallorosso.

In parallelo poi avanza la verifica contabile da parte dei banchieri di JpMorgan, di alcuni revisori e dei legali di Latham & Watkins che si interfacciano con i colleghi dello studio Chiomenti e con i banchieri di Goldman Sachs.

Si continua a spulciare contratti, accordi per verificare che tutto coincida perfettamente. Del resto è questo l’obiettivo della due diligence in un’operazione da 704milioni, al lordo del bond da 275 milioni, di un versamento-soci di 100 milioni effettuato da Pallotta, di oneri per 60 milioni sui lavori del nuovo stadio a Tor di Valle.Enel valutare tutto si dovranno fare i conti con le modalità dell’operazione sul capitale da complessivi 150 milioni da versare entro il 2021.

