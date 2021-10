Tutti conosciamo quello che Giorgia Meloni ha detto pubblicamente dopo che l’inchiesta di Fanpage Lobby nera è andata in onda giovedì sera a Piazzapulita. Oggi il Corriere pubblica un retroscena che racconta la reazione dietro le quinte della leader di Fratelli d’Italia.

L’arrabbiatura di Giorgia Meloni dopo l’inchiesta di Fanpage su Carlo Fidanza

L’eurodeputato di FdI, che ieri si è autosospeso, secondo il quotidiano di via Solferino avrebbe mandato un messaggio su Whatsapp alla sua leader: «sono nelle tue mani, è imperdonabile quello che ho fatto, me ne rendo conto, decidi tu cosa devo fare». Giorgia Meloni non avrebbe reagito bene, chiamando Fidanza al telefono e urlandogli di riferirle tutto quello che era successo ma soprattutto dicendogli di autosospendersi. Insomma una decisione non presa in autonomia ma dettata dai piani alti, nonostante ufficialmente si sia chiesto tutto il girato dell’inchiesta: “Io sono una persona molto rigida su alcune materie. Mi consentirete di non valutare un dirigente che conosco da più di venti anni, sulla base di un video montato da voi (il riferimento è al giornalista di Fanpage che le ha posto la domanda) e curiosamente mandato in onda a due giorni dal voto. Ovviamente vedrò Fidanza, certo, però continuerò a chiedere anche a voi le 100 ore di girato. Quando avrò gli elementi completi per valutare, nel bene o nel male, valuterò”, aveva spiegato ieri la Meloni rispondendo a Fanpage.

Secondo il Corriere poi Giorgia Meloni si sarebbe arrabbiata anche per lo scivolone di Fidanza su Jonghi Lavarini, l’ormai celebre Barone nero. Un personaggio che, come sottolinea La Russa “considerano una macchietta”. Ma non è solamente l’aspetto esoterico e nostalgico (che comunque ha fatto partire un filone di indagini per apologia di fascismo) a preoccupare Meloni. La storia che ha portato all’apertura dell’inchiesta della procura di Milano su presunti finanziamenti illeciti l’ha fatta infuriare: «Tu sai che io su queste cose divento pazza, ma come si fa a frequentare certa gente per prendere 30-40 preferenze in più? Come si fa a parlare di “black” e assurdità simili?», avrebbe detto a Fidanza. E lui le avrebbe assicurato che in tv si è vista solo una parte di quello che ha detto, e che avrebbe insistito, come poi ha ribadito anche nella nota ufficiale in cui ha annunciato la sua sospensione, per accettare solo forme di sostegno alla campagna secondo le norme di legge. Ora saranno le indagini a confermare o meno la sua versione dei fatti.