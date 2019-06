L’arbitro donna filmata nello spogliatoio

Il Messaggero racconta oggi un episodio accaduto al termine del Trofeo Città di Lodi per under 15 al Fanfulla:

Dopo il quattordicenne che si è abbassato i pantaloncini davanti ad una giovane direttore di gara a Mestre (caso sul quale la Figc ha chiesto maggiore severità) stavolta sono state un paio di persone ancora non identificate che hanno tentato di riprendere un arbitro donna nel proprio spogliatoio. L’episodio, finito sul tavolo della Procura Figc, è accaduto domenica scorsa,al termine del Trofeo Città di Lodi per squadre under 15 ospitato dal Fanfulla.

Nell’ambito della manifestazione organizzata dalla storica società lodigiana, si sono disputati due triangolari con sei squadre coinvolte e altrettanti arbitri che ruotavano, davanti a una sessantina di spettatori. A quanto è stato ricostruito per ora, al termine della partita fra i ragazzini classe 2004 della squadra del Fanfulla e i coetanei del San Colombano, una o più persone non identificate con una scala a pioli avrebbero raggiunto una finestra secondaria per filmare con il telefonino la donna arbitro nello spogliatoio a sua disposizione per farsi la doccia e cambiarsi.