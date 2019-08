Antonio Rinaldi: Conte ha chiuso con la Lega? Esticazzi!

Antonio Maria Rinaldi è non a caso europarlamentare della Lega: non è che Salvini stia lì a selezionare la classe dirigente a pene di segugio, per il Capitano soltanto il meglio. E infatti il professor Rinaldi, con l’equilibrio tipico dello statista in erba (ma di quella buona!) un paio di giorni fa ha ritenuto di dover mostrare tutta la sua signorilità nei confronti della presidenza del Consiglio dopo che Conte ha fatto sapere di non avere intenzione di tornare al governo con la Lega:

Come un Nando Martellone di un certo livello, Rinaldi ha voluto esprimere così tutto il suo disinteresse nei confronti del premier, con il grido di battaglia che lo renderà a breve un must nella Padania: Esticazzi, è il giudizio di sintesi.

