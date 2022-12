"Applaude anche Sarkozy", la gaffe del commentatore Rai durante Francia-Marocco | VIDEO

Si tratta di una gaffe simpatica e non di un errore da matita blu, vista l’immediata correzione nel giro di pochissimi istanti. Ma ha fatto comunque sorridere quanto avvenuto mercoledì sera su Rai 1, durante la diretta della seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Francia e Marocco. Al secondo gol dei transalpini, quello che ha messo la parola fine sulla qualificazione alla finale contro l’Argentina in programma domenica pomeriggio, il commentatore tecnico (la cosiddetta “seconda voce”) Antonio Di Gennaro, che accompagnava la telecronaca di Alberto Rimedio, è scivolato sul nome dell’attuale numero uno dell’Eliseo.

Antonio Di Gennaro, il commentatore Rai scambia Macron per Sarkozy

Le fasi erano quelle più concitate. Perché nonostante le premesse della vigilia del Mondiale, tra Francia e Marocco è stata una partita molto equilibrata. Almeno fino all’79° minuto di gioco quando Randal Kolo Muani, al primo pallone toccato, realizza la rete del definitivo 2-0. E mentre in campo i francesi esultavano, sugli spalti è apparsa l’immagine di Emmanuel Macron in festa, intento ad applaudire la rete dei calciatori della sua Nazionale e l’imminente qualificazione alla seconda finale consecutiva dei Campionati Mondiali di calcio. Ma per Alberto Di Gennaro, quello in tribuna era Nicolas Sarzkozy.

Una gaffe evidente e di cui lo stesso commentatore tecnico – da anni seconda voce Rai al fianco di Alberto Rimedio per le partite della Nazionale italiana – si è reso conto nel giro di pochissimi istanti e, chiedendo scusa ai telespettatori, pronuncia il nome esatto dell’attuale numero uno dell’Eliseo: Macron. E per stemperare la tensione è intervenuto lo stesso telecronista di Rai 1 che ha chiuso la questione con un laconico: “Abbiamo sbagliato Presidente”. Alla fine, dunque, l’errore è stato corretto nel giro di pochissimo e è stata ridata a Macron il volto che era di Macron. E non più quello di Sarkozy.