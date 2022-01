Antonio Cassano ricoverato per Covid all’Ospedale San Martino di Genova

L’ex calciatore Antonio Cassano è ricoverato per Covid all’Ospedale San Martino di Genova, dove lavora come primario nel reparto Malattie infettive Matteo Bassetti

L’ex attaccante della Sampdoria, della nazionale italiana e della Roma Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per complicazioni da coronavirus. La notizia è stata confermata dalla famiglia a GenovaToday, che riporta come calciatore, ora opinionista calcistico sul web, non è vaccinato contro il Covid ed è ora seguito dall’equipe del professor Bassetti. Le sue condizioni di salute – secondo quanto si apprende – sarebbero buone. Cassano si era contagiato sul finire del 2021, passando gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2022 in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus.

Lo aveva spiegato la moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis, sui social. “Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni”, aveva detto lo scorso 30 dicembre la donna. Dalle storie di Instagram si apprendeva inoltre che il talento barese non avesse sintomi gravi. Marcialis aveva poi specificato alcuni dettagli sempre sui social: “Per tutti queli che mi hanno chiesto se dormivo con Anto che è positivo ovviamente no! Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”. Nelle ultime ore però le sue condizioni di salute sono peggiorate al punto da rendere necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Il 16 novembre del 2020 nel corso di una diretta su Instagram prese in giro Totti, contagiato dal virus. “Hai preso il Covid, ti sei cagato sotto e sei rimasto a casa dieci giorni”, aveva detto mentre si trovava live con Christian Vieri per parlare di calcio. Nonostante – secondo quanto riportato – non sia vaccinato, Cassano non ha mai preso posizione pro o contro i vaccini.