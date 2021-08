Antonella Palmisano conquista l’oro nella marcia e esulta cantando “popopopo” | VIDEO

Ai giochi di Tokyo, Antonella Palmisano ha portato a casa la 36esima medaglia per la delegazione azzurra. Per lei è oro nella marcia 20km, l’ottava medaglia del metallo più prezioso ci porta sopra i cugini francesi nel medagliere. Con i 16 bronzi e i 10 argenti sono stati eguagliati i numeri dei giochi di Los Angeles e Roma.

Dopo il successo la marciatrice italiana ha festeggiato correndo con il tricolore sulle spalle, festeggiando il risultato storico.

Antonella Palmisano fa quello che avrebbe fatto ognuno di noi dopo la vittoria di un oro Olimpico: Cantare ‘Po-po-po’ con il tricolore sulle spalle! Antonella una di noi 🇮🇹😂🎶#Athletics | #Palmisano | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #HomeOfTheOlympic pic.twitter.com/0GRv1Z2zGu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 6, 2021

Antonella Palmisano conquista l’oro nella marcia e esulta cantando “popopopo”: da Taranto a Tokyo

L’atleta pugliese (l’ennesima) ha portato a casa la grande medaglia nel giorno del suo compleanno, proseguendo il lavoro del corregionale Maurizio Stano che ieri aveva portato in Italia un’altra medaglia d’oro. Classe ’91 e originaria di Mottola, piccolo comune nella provincia di Taranto, arrivava a Tokyo come una seria candidata candidata alla vittoria. Ha vinto 19 titoli italiani di cui 6 assoluti e 13 giovanili, di cui detiene ben 3 record, e 6 medaglie internazionali in 5 competizioni diverse di marcia. Il posto di più giovane atleta italiana ad aver vinto un titolo agli assoluti indoor nella marcia sui 3000 m lo condivide con Annarita Sidotti. Già a Rio aveva sfiorato il podio, a Pechino invece aveva registrato solo un quinto posto. La medaglia era arrivata a Berlino, nel 2018 alla fine degli europei. Lo stesso anno si è poi sposata con Lorenzo Dessi, anche lui marciatore azzurro. Nella delegazione lei è la “marciatrice con la testa in fiore”, per via di quel fiore colorato di feltro che ha sempre sul capo da quando la sua mamma glielo regalò nel 2010 a soli 19 anni.

“Adesso penso che andrò a rivedere questa gara perché ancora non me ne rendo conto. Oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che venissero ripagati di tutto i sacrifici di questi anni. Negli ultimi 5 chilometri ho sentito che avevo l’energia necessaria, sono rimasta lì davanti e si è realizzato il mio sogno”. Sono le parole di Antonella Palmisano ai microfoni di Rai Sport. “Dopo la coppa europa a maggio sono stata ferma 40 giorni, quando ero lì non nascondo che ho pianto quasi tutti i giorni, ed era impensabile che fossi qui. Oggi posso dire che è valsa la pena fare tutto quello che ho fatto. Un oro che arriva sulla scia di Jacobs, Tamberi, dell’Italia agli Europei, un momento magico per lo sport italiano”, conclude l’azzurra.