Andrea Mura si sente usato e scaricato dal M5S. E lo dice su Facebook, dove addirittura riesce nel capolavoro di accusare i grillini di “non aver verificato i fatti”, ovvero di non aver fatto quello che il MoVimento 5 Stelle non ha mai fatto dalla sua nascita (ben svegliato, velista!).

Il Movimento ha usato la mia popolarità di sportivo e di velista internazionale per vincere la campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia. A fronte di un’accusa gravissima e totalmente falsa dello stesso Cappellacci – l’avversario politico da me pesantemente battuto alle elezioni – il Movimento non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore.

Ho assunto e portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni. Ho partecipato alla stragrande maggioranza delle sedute della Camera. Sono mancato ad alcune sedute per lavorare sul territorio. Ad esempio, per risolvere i problemi burocratici che hanno bloccato l’apertura della base nautica di Cagliari, scelta da Luna Rossa per la prossima sfida di Coppa America. Un evento importantissimo, non solo per lo sport ma per l’economia italiana e della Sardegna.

Mura insomma ha scoperto che il MoVimento 5 Stelle è esattamente come lo descrivono i giornali: peccato che non abbia controllato prima. Per questo piccola dimenticanza ha vinto un posto in Parlamento. E come lui tanti altri che si sveglieranno soltanto quando toccherà a loro.