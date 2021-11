La risposta lapidaria di Ambra Angiolini alle ennesime accuse di Striscia la Notizia

L’attrice Ambra Angiolini risponde seccata alle accuse nei suoi confronti andate in onda durante la puntata di ieri di Striscia la Notizia in cui si diceva che stesse sfruttando la polemica per farsi pubblicità

“Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti”. Non accenna a placarsi la telenovela tra Ambra Angiolini e Striscia la Notizia: l’attrice ha risposto durante la conferenza stampa di “Per tutta la vita” di Paolo Costella in sala dal prossimo 11 novembre alle accuse mosse nei suoi confronti dal nuovo conduttore Roberto Lipari durante la puntata del 3 novembre.

Il programma di Antonio Ricci ha affidato la difesa ufficiale della trasmissione ancora una volta al Gabibbo, che intervenendo davanti alle telecamere ha parlato di “fake news” diffuse dalla stampa e ha risposto sul punto a tutte le critiche. “Ci sono persone a lei vicine che hanno interessi a cavalcare il trend”, ha detto Lipari facendo riferimento al film in uscita. Striscia ha inoltre mandato in onda le parti registrate ma mai diffuse dell’approccio di Valerio Staffelli con l’attrice, dalle quali emergerebbe una certa complicità della donna a farsi intervistare e prestarsi alla scenetta della consegna del Tapiro d’oro, assegnatole per le vicissitudini amorose con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Poi la difesa del Gabibbo si è concentrata sulle accuse di sessismo. Al programma è stato infatti contestato di essersela presa con la “vittima” della vicenda, Ambra Angiolini, che ha subìto la rottura della relazione più che propiziarla. Il programma ha però fatto notare di essersi comportato allo stesso modo anche in altri casi in cui ad essere lasciati erano stati gli uomini, portando gli esempi dei Tapiri dati a Riccardo Scamarcio, Marco Borriello e Stefano De Martino.

Infine Striscia ha provato a smentire la teoria secondo la quale avrebbe colpevolizzato Ambra per non essere stata capace di tenersi il compagno, ma calciando la palla in calcio d’angolo e facendo notare altri spezzoni in cui ad esempio Mara Venier sembra alludere al tema. La chiosa, poi, contiene un attacco diretto all’attrice, che avrebbe guadagnato 50mila follower sui social da quando si è sollevato il polverone.