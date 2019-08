Il test del sangue che scopre l’Alzheimer vent’anni prima

Un test del sangue che permette di scoprire l’insorgenza dell’Alzheimer vent’anni prima. Giovedì scorso, racconta oggi Repubblica, gli scienziati dell’Università Washington di St. Louis hanno comunicato di aver elaborato il metodo finora più affidabile. Dovranno passare ancora anni prima che l’esame sia disponibile per usi clinici, e in ogni caso l’amiloide non è un predittore perfetto del morbo di Alzheimer: la maggior parte degli anziani asintomatici con depositi di amiloide nel cervello non sviluppa demenza. Ma questa proteina rappresenta un importante fattore di rischio e il nuovo esame del sangue è in grado di individuare i pazienti con depositi di amiloide prima di quanto riescano a fare le tomografie cerebrali. Sarà importante soprattutto per gli scienziati che sperimentano farmaci per la prevenzione.

Non esiste nessuna cura per l’Alzheimer e le diagnosi molto precoci di qualunque malattia possono essere problematiche, perché non è detto che il morbo progredisca. Perciò, il primo impiego di questo esame probabilmente sarà per vagliare le persone da sottoporre a sperimentazioni cliniche di farmaci per prevenire il morbo, dice il dottor Michael Weiner, neurologo dell’Università della California.

Circa un quarto delle persone intorno ai 75 anni comincia ad accumulare l’amiloide nel cervello in placche, ma le capacità di memoria e ragionamento rimangono intatte. Per individuare i pazienti da sottoporre a sperimentazioni di farmaci preventivi, i ricercatori devono eseguire un gran numero di Pet, al costo di circa 5.000 dollari l’una, dice Weiner. Individuare appena 1.000 pazienti per la sperimentazione di un farmaco preventivo dell’Alzheimer può costare 25 milioni di dollari solo in Pet, secondo i suoi calcoli. Un semplice esame del sangue costerebbe molto meno. «È fantastico», conclude.

