Anche Alexandra Ocasio-Cortez balla per sostenere Sanna Marin | VIDEO

Di recente Sanna Marin, la premier finlandese e vicepresidente del Partito Socialdemocratico è finita al centro delle polemiche per un video in cui balla insieme ad altre persone a una festa privata. Il video in questione è circolato sui principali social network diventando così un tema di dibattito politico a Helsinki e all’estero. Per spegnere le polemiche e sottrarsi da ogni accusa si è sottoposta a un test antidroga, risultato negativo, e ha difeso la propria posizione in un discorso pubblico. La vicenda di Sanna Marin può ricordare quella di Alexandria Ocasio-Cortez, politica statunitense e membro della Camera dei Rappresentanti, che qualche anno fa è stata criticata in seguito alla diffusione sui sociale di un video in cui ballava. Per rispondere alle critiche di chi la attaccava per quel video, la deputata aveva pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui balla ancora, ma questa volta davanti al suo ufficio al Congresso Usa e davanti alla bandiera americana. Ora, i suoi collaboratori hanno pubblicato di nuovo questo video come gesto di solidarietà nei confronti di Sanna Marin.

La solidarietà nei confronti di Sanna Marin, c’è anche AOC

Nel frattempo, tante celebrità hanno pubblicato video di solidarietà nei confronti di Sanna Marin. Hillary Clinton, per esempio, ha postato su Twitter una foto che la ritrae mentre balla. Nel tweet scrive: «Eccomi a Cartagena mentre ero lì per un incontro come Segretario di Stato. Continua a ballare, Marin Sanna». Anche Alexandria Ocasio-Cortez è intervenuta a sostegno della premier finlandese. Sul canale ufficiale gestito dallo staff federale è stato pubblicato un video in cui Alexandria Ocasio-Cortez balla davanti al suo ufficio. Nel tweet si legge: «Funzionari eletti che ballano? Siamo qui per questo, Marin Sanna».